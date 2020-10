Marion Lutke had een relatie met een narcist. ‘Hij zei: ‘Ik ben jouw heer en meester’’

Marion Lutke (62), auteur van het recent verschenen boek Loskomen uit de greep van narcisme, was getrouwd met een narcist. ‘Die God van jou wil ik niet’, zei hij. ‘Ik ben jouw heer en meester.’ Op haar 24e scheidde ze van hem, waarna een lang proces van herstel begon. ‘Ik was enorm angstig en had hoge schulden. Hoe moet ik dit leven door, dacht ik.’

Marion Lutke was getrouwd met een narcist. 'Ik ben een keer weggegaan van huis, maar toen kwam toch de twijfel. Was het nu allemaal wel zo erg, dacht ik dan.'

Almere

‘Ik weet nog heel goed dat ik uit het raam keek, naar de patronen van de straat. En plotseling doorzag ik alles. Ook in mijn eigen huwelijk zaten allerlei patronen, schadelijke patronen, zo zag ik nu. Dit loopt fout, dacht ik, ik moet weg. Toen ik mijn tas had ingepakt, hoorde ik mijn man met de lift naar boven komen. Daarom rende ik de trappen af, naar beneden, naar mijn auto. Ik ben echt weggevlucht.

Ik leerde hem kennen toen ik vijftien jaar was, op een dansschool in Amsterdam. Hij had duidelijk belangstelling voor mij. Ik was jong en vond dat leuk en spannend. Hij was uiterst charmant en overlaadde me met aandacht en cadeautjes. Wilde ik een televisie? Dan kreeg ik die. En ik mocht rijles nemen op zijn kosten. Nu doorz..

