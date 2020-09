Het najaar is het moment om het extra gezellig te maken in huis. Het wordt frisser en vroeger donker. Oktober is gekozen tot de woonmaand van het jaar. De nieuwe interieurcollecties en verfkleuren liggen in de winkels. Dus heb je zin in een knus najaarinterieur, dan kun je aan de slag! Wat zijn de nieuwe interieurtrends en hoe kun je ze in je eigen huis toepassen?

Juist dit jaar zijn we ons er extra bewust van geworden hoe belangrijk thuis is. Nog nooit zijn we zo veel thuis geweest, misschien is thuis vanaf nu altijd anders dan voorheen. Thuis is je basis: een plek om jezelf te zijn en tot rust te komen.

Kleuren en materialen

De interieurkleuren voor het nieuwe jaar zijn veel bruintinten, terracotta en oudroze. Warme aardetinten zijn de basis en zwart wordt vervangen door bruin, want bruin is warmer en zachter. Natuurlijk hoef je helemaal niet al deze kleurtrends te volgen, maar het kan een goede inspiratie zijn voor wat meer kleur in je interieur. Met verf, stoffen of behang kun je je huis een totaal andere uitstraling geven.

Ronde en organische vormen zorgen voor een fijn gevoel en een speels effect. Deze organische vormen zijn veel te zien in meubels, behang en in woonaccessoires. Denk hierbij aan bogen als doorgang, banken met ronde hoeken en cirkels van verf op de muur. Meubels worden bekleed met zachte en aaibare stoffen zoals velours en rib. De grafische vormen van de jaren vijftig en zestig zijn weer terug in behang en gordijnstoffen. Over behang gesproken: het is na jaren weer razend populair! Een behangprint is de perfecte aanvulling die je interieur meer laat spreken. Deze wordt gebruikt op wanden maar ook op plafonds of op saaie kastenwanden.



flexa - flexa

Materialen als hout en rotan zorgen voor een warme en natuurlijke sfeer in huis. Hout wordt gecombineerd in verschillende kleuren van licht eiken tot donker notenhout. Verticale houten latten worden gebruikt als kastdeuren, roomdivider maar ook als aftimmering van een keukeneiland. Dus laat die ouderwetse schrootjes nog even zitten, want ze zijn straks weer helemaal hip!

Persoonlijk interieur

Laat de interieurregels maar los: de uitdaging is om je eigen stijl te ontwikkelen, te experimenteren, zodat een persoonlijk en origineel interieur ontstaat. Dat persoonlijke interieur met een verhaal wordt steeds belangrijker. Door verschillende kleuren en materialen te mixen krijg je een karaktervol resultaat. Dit is goed te zien bij de jonge generatie die zonder moeite vintage items combineert met modern design en reissouvenirs.

En vergeet de gallery wall niet! Dit is een veelgebruikte manier om het interieur meer persoonlijkheid te geven. Hang kunst en prints bij elkaar op één wand en mix met kleuren en stijlen. Laat je creativiteit de vrije loop, zo ontstaan de mooiste combinaties!

Misschien vind je dit allemaal wat te heftig en wil je vooral een gezellig huis om op adem te komen. Natuurlijke materialen en zachte kleuren zorgen voor een prettige, rustige sfeer in je interieur. Combineer hout, rotan en bamboe met natuurlijke stoffen en haal kamerplanten in huis.

Natuur in huis

De natuur speelt een belangrijke rol in het interieur van nu. Dat is niet zo gek in deze drukke tijd: in de natuur kom je tot rust. Het groen van buiten haal je naar binnen en zorgt voor een goed gevoel en positieve energie. Kamerplanten zijn onmisbaar in deze trend. Waar we een paar jaar geleden voorzichtig wat groen in huis haalden, zijn onze groene vingers inmiddels gegroeid. In 2021 kiezen we niet voor kleine kamerplanten maar voor grote planten en bomen in huis. Laat gerust een hoek in de kamer vrij voor een groep met grote planten. In plantenbakken worden meerdere soorten planten bij elkaar gezet als groene afscheiding. Zelfs in de keuken, badkamer en op de werkplek zijn kamerplanten onmisbaar.

We worden ons ook steeds bewuster van duurzaamheid. Denk hierbij aan goede isolatie, zonnepanelen en keuzes die we maken met zorg voor het milieu en klimaat. Zo worden er steeds meer meubels gemaakt van afvalmaterialen en proberen we bewuster om te gaan met nieuwe aankopen. Tweedehands en vintage meubels passen goed bij deze interieurstijl en zijn vaak veel origineler dan de nieuwe varianten.



jouke - jouke

Flexibel interieur

Nu thuiswerken normaal is geworden heeft ons huis meerdere functies gekregen. Werk en privé worden steeds meer gecombineerd dus komen er flexibele interieur oplossingen.

Kastenwanden met geïntegreerd werkblad als flexibele werkplek. Een bureau in de woonkamer: overdag als werkplek en ’s avonds als sfeervolle side-table. Flexibeler zijn we ook met elementen-banken die snel en gemakkelijk omgezet kunnen worden. Met de juiste meubels en indeling kan vaak veel meer dan je denkt.

Cocoonen: gordijnen dicht met een kleedje op de bank heerlijk bijkomen na een drukke dag. Dat is waar het thuis steeds meer om draait dus dat fijne gevoel en die ontspanning hebben we nodig. Zeker nu het woonhuis ook gebruikt wordt om te werken. Ruim ‘s avonds je werk op en geniet van je fijne plek en van elkaar. Voelt je huis niet prettig meer? Dan is het misschien tijd om het met deze trends gezelliger te maken. Je zult merken hoe fijn dat is.



handtekening - Marije