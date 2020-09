'Mijn vader tikte altijd twee keer op de barometer'

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Koos Sijtsma (67) uit Surhuisterveen.

Wat verzamelt u?

‘Al van jongs af aan ben ik een verzamelaar in hart en nieren en ik spaar dus van alles: rookartikelen, speelgoed van Nooitgedagt, Chinees porselein en nog veel meer. Toen we een aantal jaar geleden een nieuwe woning lieten bouwen, hebben we een kamer laten bijbouwen die bestemd was voor mijn verzamelingen. Maar die kamer en een slaapkamer staan inmiddels propvol. Ik heb een gelukkig huwelijk en ben blij dat mijn vrouw veel toelaat. Het meest trots ben ik op mijn verzameling barometers. Ik denk dat ik er bijna tweehonderd heb. De meeste zijn aneroïde-barometers, die hebben een klok met een wijzer die aangeeft of het mooi of slecht weer wordt en een thermometer. Ook heb ik ongeveer veertig kwikbarometers, onder ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .