Zij, wit, groeide op in Zuid-Afrika. Hij, zwart, in Kinshasa (Congo). Ze werden verliefd, trouwden en gingen wonen in een rijtjeshuis in Amersfoort. Maar Afrika was nooit ver weg.

Hun liefde bloeide op in Zuid-Afrika. Annemieke Wibbelink (40) werd er geboren en groeide er op, als dochter van Nederlandse emigranten. Nu vormen zij en Daniel Pungu (44) een regenbooggezin, met hun drie dochters, Rebecca (9), Sifra (5) en Noa (1). De kinderen zijn naar school, wij zitten aan de keukentafel aan de koffie. Ze doen om beurten het woord. Daniel, afgestudeerd theoloog, wil zich precies uitdrukken. Soms gaat het Annemieke, docente aan de Christelijke Hogeschool Ede, te traag, dan geeft ze hem verbaal een zetje. In de hoek van de kamer hangt een hoofddeksel van (nep)luipaardvel. We praten over kleur en zwart-wit in de kerk, verborgen racisme in Nederland en verborgen kanten van Afrika’s religies. Op afstand werd er invl..

