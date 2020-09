Hoe het oude landschap op de schop ging. ‘Moet economische groei altijd? Waarom?’

Je kunt het je nu niet meer voorstellen: honderd jaar geleden was het Kootwijkerzand op de Veluwe een woestijn van 75 kilometer groot. En tot in de jaren dertig kwamen er in Zeeland geregeld ‘dijkvallen’ voor. Dan zakte de zeedijk weg, soms over kilometers. Kostbaar polderland spoelde dan de zee of de Westerschelde in. Het is een greep, uit de schatkamer van beelden en feiten over een letterlijk verdwenen Nederland, die Auke van der Woud opdiept in zijn nieuwe boek.

Waar komt uw fascinatie voor de negentiende eeuw vandaan?

‘Ik ben er van jongs af aan mee bezig. Als kind in de jaren vijftig, in Sneek, liep ik al vol verwondering door de straten en steegjes, de stad en het omringende land boeiden mij toen al. Mijn eerste boek, Het lege l..

