Op de doos van het spel staan allemaal knuffeldieren. Gaat het spel daarom?

‘Het spel gaat over knuffels die als trouwe speelgoedkameraden een meisje beschermen en haar door de spannende fases van haar kinderjaren leiden. De spelers zijn allemaal een knuffelkarakter en samen nemen ze het op tegen het spel. Het speelbord zit verstopt in een verhalenboek: als je het boek openslaat is de linkerpagina het speelbord en op de rechterpagina staat het verhaal beschreven. Het eerste van de in totaal zeven scenario's gaat over de eerste nacht van het meisje in het grote bed. Als zij gaat slapen, worden haar knuffeldieren wakker om haar veilig de nacht door te leiden. Dan komen namelijk de slechteriken die haar knuffeldoekje van haar stele..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .