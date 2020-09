'Wij helpen de klant rust in het hoofd te krijgen'

Kinderen spelen altijd buiten bij de natuur-bso: ‘Schuilen is maar een paar keer per jaar nodig’

Buitenschoolse opvang Amelis Buiten neemt kinderen na school mee het bos in, ook als het regent of koud is. Eerst vragen ze ‘waar is de bal?’ of ‘wat gaan we doen?’, maar het worden al gauw 'boskinderen'.