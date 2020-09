De opmars van wilde bloemenzaden om de natuur te helpen

Nijeberkoop

‘We zetten niet op de verpakking hoe lang onze zaden goed blijven, want als iemand zo’n zakje een poosje in de zon laat liggen of in een vochtige kelder, heeft dat onmiddellijk invloed op de houdbaarheid.’ Directeur Jojanneke Bijkerk draait de deur van de koelcel met schappen vol witte envelopjes en zakjes met productiezaden van wilde planten zorgvuldig op slot. In de schatkamer van Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop, een Fries dorp op de grens met Drenthe, heerst een constante temperatuur van vierenhalve graad Celsius en is het kurkdroog. Ideaal om zaden wat langer te bewaren.



Jojanneke Bijkerk - beeld Theo Haerkens

Het bedrijf werd in 1978 opgericht door twee gepassioneerde verzamelaars van zaden van wilde planten, die zich toen al b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .