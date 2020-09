Jongerenportret: ‘Dat ik geloof en graag naar de kerk ga, heb ik niet van mezelf’

De jeugd van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Heleen van de Fliert (17) uit Veenendaal. Ze komt uit een gezin van elf kinderen, gaat graag meerdere keren per week naar de kerk en zit als ‘trots lid van de zwartekousenkerk’ op Twitter.

‘Vroeger vond ik helemaal niets interessant, maar een paar jaar geleden veranderde dat. Ik ging boeken lezen, debatten kijken en nam een account op Twitter. Nu ben ik geïnteresseerd in filosofie, talen, theologie, politiek en ethiek. Ik ben dit jaar begonnen met een studie aan de Universiteit Utrecht, Liberal Arts and Sciences. Je kunt zelf grotendeels je vakkenpakket samenstellen. De komende tien weken heb ik Schrijfacademie als vast vak en Inleiding Ethiek als keuzevak. Het is wel anders dan ik me had voorgesteld omdat we door corona maar weinig fysieke colleges kunnen volgen.

Ik ben van plan om thuis te blijven wonen. Als ik op kamers zou gaan, zou de stilte ook wel heel erg wennen zijn. Ik ben de tweede uit een gezin met elf kinderen...

