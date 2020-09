Annemarthe strijdt voor gerechtigheid: ‘Hoe wij als land omgaan met de vluchtelingen daar: alsof ons leven hier waardevoller is’

Als kind had Annemarthe Westerbeek (31) een sterk rechtvaardigheidsgevoel. ‘Ik was het meisje op het schoolplein dat probeerde ruzies op te lossen.’ Nu strijdt ze voor gerechtigheid bij Micha Nederland. ‘Dingen laten gaan, daar zal ik mijn leven lang moeite mee hebben.’

Matigheid

‘Ik zeg in plaats van matigheid liever ‘genieten van genoeg’, net zoals Martine Vonk (de vorig jaar overleden duurzaamheidsexpert, red.) het altijd zei. We zijn er helemaal aan gewend dat we alles altijd en overal kunnen krijgen en kopen. Dat geldt ook voor mezelf: bij de IKEA ga ik spontaan twijfelen aan de inrichting van ons eigen huis. Gewoon, omdat je daar zo veel mooie dingen om je heen ziet. Terwijl ik eigenlijk heel tevreden ben, ik hóéf niet echt iets nieuws. Er zijn wel foefjes om je koopgedrag te matigen: ik behoed mezelf voor impulsaankopen door de ijzeren regel dat ik er eerst dríé keer goed over moet hebben nagedacht. En heel vaak koop ik het dan niet. En pas als ik het drie keer ‘zomaar’ teg..

