De dag dat ik besefte dat ik niet deed wat op mijn canvas tas stond

Toen ik student was wandelde ik door Amsterdam met een canvas tas waarop geschreven stond: ‘Save the North Pole’. Het enige dat ik ooit gedaan had voor de Noordpool, was vrijwillig meehelpen aan een filmfestival over het klimaat. Waar ik ook de tas gekregen had. Ik moest weer denken aan die tas, toen ik laatst vanaf de fiets een paars nylon tasje aan een houten bank zag wapperen, bij de ingang van het dennenbos.

‘Enough is enough’ stond erop. ‘Climate change is real’. Waarschijnlijk had de eigenaar zijn tas ergens tussen de bomen laten slingeren, en heeft een oplettende wandelaar het ding tussen de struiken vandaan gevist voordat er een eekhoorn in zou stikken. Te vriendelijk om hem vervolgens in een prullenbak te gooien, heeft-ie hem toen maar aan een bankje vastgeknoopt in de hoop dat de eigenaar hem nog zou komen zoeken.

Zelf had ik mijn canvastas niet omdat ik zo gek was op het klimaat, maar omdat een groepje mensen waarvan ik onder de indruk was rondliep met dezelfde. Dertigers, met (vond ik) gave kleren, die af en toe de media haalden en events organiseerden die werden bezocht door bekende Amsterdammers. Mijn Noordpooltas stond eigenlijk vo..

