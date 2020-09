'Je weet al dat je vrijwilligers kunt verliezen'

Nederland is een vergaderland: zowel het bedrijfs- als het verenigingsleven zit vol overleggen en meetings. Deze rubriek laat vergaderaars aan het woord over de vergadercultuur binnen hun bedrijf, organisatie of vereniging. Vandaag: Ellen (47), vrijwilliger bij Olijf, Netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker.

Waarom bent u vrijwilliger geworden bij Olijf?

‘Olijf helpt vrouwen die te maken hebben met vormen van gynaecologische kanker, zoals baarmoederhalskanker en eierstokkanker. We bieden lotgenotencontact, behartigen de belangen van onze achterban en verstrekken informatie. Zo hebben we een telefonische hulplijn. Veel van onze vrijwilligers hebben direct of indirect te maken met kanker. Zelf ben ik betrokken bij de redactie van Olijfblad, dat vier keer per jaar verschijnt.

Mijn tweelingzus kreeg op haar veertigste borstkanker. Op die manier kwamen wij erachter dat wij een mutatie in het BRCA2-gen hebben, wat betekent dat wij een verhoogd risico hebben op borstkanker en eierstokkanker. Mijn zus doorliep een zwaar traject van chemotherapie..

