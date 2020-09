De Wandeling: Buitenland binnen de grenzen

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: de Duivelsberg bij Berg en Dal.

Waar lopen we vandaag?

In een on-Nederlands landschap, heuvels met steile dalen en mooie vergezichten langs glooiende weilanden en akkers. Niet zo gek, want dit natuurgebied behoort pas sinds 1949 bij Nederland. De Teufelsberg bij Wyler werd toen de Duivelsberg bij Berg en Dal. De heuvel heette oorspronkelijk waarschijnlijk Duffeltsberg, naar het laaggelegen gebied ten noorden van de heuvel. Er zijn mensen die zeggen dat het vroeger een occulte boel was op de berg. Midden in het bos liggen een paar kleine plasjes, heksenpoelen, waarin vroeger vrouwen werden verdronken die van hekserij beschuldigd waren. En een mooie vijver waar in de herfst vaak mistflarden te zien zijn, wordt Heksendans genoemd. In werkelijkheid is het een leemput waarui..

