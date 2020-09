Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Henk van Renssen (87) uit Drachten.

Wat verzamelt u?

‘Ik spaar zeeschelpen en deze hobby bestaat uit twee delen: het zoeken van de schelpen en het samenstellen van de verzameling. Biologen hebben de schelpen geordend in klassen, families en soorten. De twee belangrijkste klassen zijn de zeeslakken en de dubbelkleppen. Er zijn ongeveer tachtig families die in totaal uit zo’n honderdduizend soorten bestaan. Van de meeste families heb ik een paar exemplaren. Het leuke is dat veel schelpen zulke welluidende namen hebben als zaagje, pelikaansvoet, muiltje en doopvontschelp. Ik verbaas me nog altijd over de veelheid aan kleuren, vormen en patronen. Wat een rijke fantasie heeft de Schepper, denk ik vaak.

Iedere schelp die ik heb, heeft zijn eigen verhaal. Zo kreeg ik mo..

