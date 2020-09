Vriendinnen Virgo en Susan zwemmen wekelijks samen in open water: ‘Allebei hebben we verborgen leed’

Elke week zwemmen ze samen in open water. In weer en wind. Voor Virgo Weerkamp en Susan Houbraken is het een manier om te dealen met hun verborgen leed. ‘Koud water is ons medicijn.’

Onze relaties kleuren ons leven. Op deze plek vertellen iedere week twee mensen over hun band.

De Dobbertjeskom. Zo heet de waterplas, die net buiten de bebouwde kom van Muiderberg ligt. Aan de overkant zwemmen eendjes. Rietkragen wuiven heen en weer en de zon weet geregeld door de bewolking heen te prikken. Voor Virgo Weerkamp (49) ligt het water op loopafstand van haar woning. Haar zwemvriendin Susan Houbraken (47) moet er tegenwoordig wat verder voor rijden, want zij woont sinds twee maanden met haar gezin in Almere. ‘Maar daar zwem ik ook, hoor.’ Het maakt de dames niet uit waar ze het water in plonzen. ‘Ooit zwommen we in de buitengracht van het Muiderslot’, gniffelt Susan. ‘Dat mag niet, maar dat vinden wij dan juist leuk.’ Virgo kn..

