GroenLinks-Statenlid en christen Lucas Brinkhuis: ‘Bijbelse waarden zijn linkse waarden. Jezus had oog voor de daders’

Lucas Brinkhuis: 'Ik zat nog in vwo 5 toen ik me bij GroenLinks meldde en mocht meteen meedraaien in de campagneleiding.' (beeld Dick Vos)

Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde.

Dapperheid

‘Is het dapper dat ik mijn stotteren heb overwonnen? Nee, ik had er op de basisschool veel last van, maar heb me er op een gegeven moment bij neergelegd. Ik ben gaan spreken in het openbaar en op de middelbare school debatteerde ik. Zo is het langzaam weggegaan. Mensen vertellen me dat ik wel een beetje stotter, maar dat het niet hindert omdat ik gewoon doorpraat. Logopedie heeft natuurlijk ook geholpen.

Het maakt mij niet uit wat anderen van mij vinden. Dat is een heel nuttige eigenschap, al houd ik graag rekening met anderen.

Echt dapper vind ik minderheden die voor zichzelf of anderen durven op te komen, ook als het las..

