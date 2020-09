Genieten van Groen: Oer-Hollandse zwarte bij

Wie bij bloemetjes en bijtjes aan de liefde denkt, vergeet even dat in de bijenwereld ook harde woorden vallen. Over zwarte bijen ‘die hier horen’ en importbijen die voor problemen zorgen.

Als ik de bijna tachtigjarige imker Lütwich Asbreuk bel om een afspraak te maken, heb ik meteen al in de gaten dat het een fanatiek baasje is. Noem hem gerust ambassadeur voor de zwarte bij. Ik vraag hem naar de naam van een bijenhouder die ‘importbijen’ houdt. Waarom wil je dat weten, vraagt hij fel. Ik zeg dat ik heb gelezen dat hij een keer boos op een bijeenkomst van die andere bijenhouder was weggelopen, omdat de zwarte bij daar zwart werd gemaakt.

Zo gaat dat dus in die kringen. Het verhaal van bijenhouders gaat niet alleen over hoe je het beste met de bijen kunt omgaan, maar er is ook veel strijd. En Asbreuk zegt dan wel dat het ook een beetje een spel is, maar daarvoor klinkt het mij net iets te serieus. Ik spreek met hem af op Ho..

