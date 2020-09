'Ik had geen betere keuze kunnen maken'

Nederland is een vergaderland: zowel het bedrijfs- als het verenigingsleven zit vol overleggen en meetings. Deze rubriek laat vergaderaars aan het woord over de vergadercultuur binnen hun bedrijf, organisatie of vereniging. Vandaag: Lotte Nijk (32), mede-eigenaar van zorgboerderij de Maargies Hoeve in Kallenkote.

Hoe bent u aan uw functie bij de Maargies Hoeve gekomen?

‘Dat is een leuk verhaal. Vroeger was de Maargies Hoeve de melkveehouderij van mijn ouders, ik ben hier dus opgegroeid. Twintig jaar geleden is mijn vader gestart met de zorgtak, dat begon met één cliënt en is uitgegroeid tot een zorgboerderij met veertig medewerkers en honderdtwintig deelnemers. Zelf heb ik rechten gestudeerd en tijdens mijn studie deed ik hier al van alles en nog wat. Toen ik na mijn opleiding op zoek ging naar een fulltime baan kwam het besef dat ik mijn plekje op de Maargies Hoeve los zou moeten laten en dat wilde ik niet. Uiteindelijk heb ik besloten volledig op de boerderij te gaan werken. Een betere keuze had ik niet kunnen maken: het..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .