Tim Hofman: ‘Niet zo lang geleden betrapte ik mezelf erop dat ik aan het bidden was’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Tim Hofman (32), presentator bij BNNVARA.

‘Houvast moet ik zelf creëren. Dat doe ik door met mensen te praten, door soms rust te zoeken, maar het belangrijkste is dat het verhaal in mijn hoofd klopt. Ik ben echt een theoreticus, ik moet de dingen hebben uitgedacht tot het nulpunt. Daar kan ik dan op verder bouwen. Soms vind ik het wel bedroevend dat ik zo druk ben met zingeving. Hoe meer je over de dingen nadenkt, hoe minder je bezig bent met zijn. Best zonde eigenlijk.

Ik ben van de tabula rasa-school. We beginnen als mens blanco, met enkel het instinct om te overleven. Het is een lange weg geweest om bij mijn eigen overtuiging te komen. Als kind was ik gelovig, in mijn tienerjaren was het zoeken. Op mijn achttiende kwam ik terecht in een stevige depressie die jaren heeft geduur..

