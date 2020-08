Op de fiets naar de Noordkaap

Het is prima fietsweer vandaag. Zonnig, 23 graden en niet al te veel wind. Vanochtend om kwart voor elf ben ik op mijn racefiets vertrokken vanuit Kampen. Flink later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het inpakken van de kampeerspullen in de tamelijk compacte fietstassen kostte nogal wat tijd en mijn humeur was bij die verlate start daarom beduidend minder goed dan het weer. Eenmaal de IJssel over, met een licht briesje in de rug op weg naar Kamperzeedijk, verdwenen de frustraties over mijn gebrekkige planning gelukkig snel en op de pont over het Zwartewater bij Genemuiden keerde het blij makende gevoel van onderweg zijn weer terug.

Belt-Schutsloot komt in zicht. Een prima plek om foto’s te maken. Nauwelijks vijfentwintig kilomet..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .