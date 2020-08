Gefascineerd door de IJssel: ‘Er zit voor mij een spirituele kant aan de rivier’

Zwollenaar Wim Eikelboom heeft een warme band met de IJssel. De journalist van NPO Radio 1 kan tijdens wandelingen langs de rivier zijn bestaan in perspectief plaatsen. ‘Kus het geluk dat u is toevertrouwd, dicht Ida Gerhardt, zo wil ik leven en daar helpt de IJssel mij bij.’

Het is niet de gehoopt glorieuze zonsopgang boven de IJssel bij Zalk, als Wim Eikelboom (51) om half zeven ’s ochtends aan komt fietsen. ‘In een grijze ochtend zit ook veel moois’, roept de Zwollenaar vanaf de dijk en even later lopen we door het gras richting de rivier. Over zijn linnen blouse trekt Eikelboom al gauw een vest aan. Hij is net terug van vakantie in Zeeland, de zomer van 2020 zit er bijna op.

Minstens drie keer per week loopt de programmacoördinator van Radio 1 en vader van drie kinderen ’s ochtends vroeg langs of door de uiterwaarden van de IJssel. Eerder deed hij dit samen met zijn vrouw Petra. ‘We hebben beiden een druk bestaan en de ochtend was voor ons’, zegt hij. Nu heeft zij een blessure aan haar voet en wandelt hij ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .