Mijn vakantiedag: Niet haasten op de motor

‘Zo’n twintig jaar geleden zag ik bij mijn zoon in de straat een motor staan. Die stond helemaal weg te roesten en ik dacht: dat is ook jammer! Toen ik mijn zoon vroeg van wie die motor was, bleek die van een man te zijn die was overleden. Mijn zoon kende de familie en vroeg of ik de motor kon overnemen en dat mocht. Probleem was alleen dat ik nog geen motorrijbewijs had, dus daar ben ik snel mee aan de slag gegaan. Nu genieten mijn vrouw Sijtje en ik volop van onze motortochten. Ieder jaar gaan we naar een camping in Limburg. Ik rijd met de motor voorop en Sijtje volgt in de auto met de caravan. We houden elkaar goed in de gaten, hoor. Als we er met de motor op uittrekken, maken we er geen haastklus van. We stoppen af en toe voor een le..

