De droom van Martin Luther King

Martin Luther King imponeert met zijn 'I have a dream'-rede. (beeld National Archives and Records Administration / foto: Rowland Scherman.)

De 'I have a dream'-toespraak van de Amerikaanse baptistenpredikant Martin Luther King is een van de beroemdste openbare toespraken uit de geschiedenis. King hield deze rede op 28 augustus 1963 bij het Lincoln Memorial in Washington D.C. De rede, die plaatsvond naar aanleiding van de Mars op Washington, was live op televisie te zien. Meer dan 200.000 mensen verzamelden zich bij Lincoln Memorial om Kings speech, die 17 minuten duurde, te beluisteren. De speech is een retorisch meesterwerk waarin King, als woordvoerder van de Civil Rights Movement, opriep tot toenadering en verdraagzaamheid tussen blanken en Afro-Amerikanen.

In de speech refereerde King aan passages uit de Bijbel, onder meer aan Jesaja 40:4 en 5 en Psalm 23, aan..

