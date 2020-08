'Ik wil laten zien dat herstel mogelijk is'

Nederland is een vergaderland: zowel het bedrijfs- als het verenigingsleven zit vol overleggen en meetings. Deze rubriek laat vergaderaars aan het woord over de vergadercultuur binnen hun bedrijf, organisatie of vereniging. Vandaag: Nadine Folkers (36), ervaringsdeskundige bij Eleos, christelijke ggz.

Welke ervaring heeft u zelf met psychische klachten?

‘Zes jaar geleden werd ik opgenomen in de kliniek van Eleos omdat ik een depressie met psychotische kenmerken had. Die kwam behoorlijk uit de lucht vallen: het jaar daarvoor was ik bijna veertig kilo afgevallen en ik kreeg veel complimenten over mijn uiterlijk. Toch voelde ik me leeg, terwijl ik altijd dacht dat slanke mensen niet ongelukkig waren. Toen er een leuke man in mijn leven kwam en ik een relatie kreeg, ging het snel bergafwaarts met mij. Ik dacht dat ik gelukkig zou moeten zijn, maar zo voelde ik me helemaal niet. Ik raakte depressief en mijn gedachten gingen met mij aan de haal, zelfs zo erg dat ik mezelf helemaal niet meer herkende. Ik weet nog dat ik mijn spullen inp..

