Aan de ketting: Verdwalen in Elburg kan niet

Journalisten van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In slotetappe 26 fietsen Liesbeth den Boer en Marieke Urbach van Apeldoorn naar Elburg.

Onze dag begint goed doordat collega Harm ons de precieze locatie van de ND-fiets heeft doorgegeven. Zodra we in Apeldoorn bij het station arriveren, kunnen we dus meteen van start, ware het niet dat het net begint te regenen. Eerst een cappuccino dan maar.

Terwijl we genieten van een vers bakkie Italiaanse koffie vragen we ons af of ons dagblad in Apeldoorn ook te koop is. Dat gaan we eerst maar eens uitzoeken. Na amper twee kilometer stuiten we al op CLC Boeken en Muziek, een christelijke boekwinkel aan de Asselsestraat 58. Deze winkel bestaat al meer dan 30 jaar en wordt met veel enthousiasme gerund door Corine Brijs en haar collega-op-vrijdag Inge van Maaren. De dames vertellen dat er regelmatig vraag is naar boeken waarvan een r..

