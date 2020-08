Aan de ketting: De sleutel tot succes lag in Hoenderloo

Journalisten van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In etappe 25 fietst Harm Bosma van Ede naar Apeldoorn.

De Heldringkerk in Hoenderloo ligt op een heuvel. (beeld nd)

Collega Rien van den Berg is goed van vertrouwen, zo concludeer ik bij aankomst in Ede. De sleutel zit nog in het slot van onze fiets. Gelukkig onaangeroerd, en dus kan ik van start. ‘Ik zocht ‘m al’, appt Rien niet veel later. Eind goed, al goed. Ik zet vaart richting de Veluwe, voor mij geen onbekend terrein: ik fiets er regelmatig met mijn racefiets doorheen. Nu geen Strava aan of gaan voor een hoog gemiddelde, nee, het wordt een ritje vogeltjes kijken.

Ik fiets de bossen in, geniet van alle groene pracht, passeer Otterlo en belandt na zo’n twintig kilometer in Hoenderloo, een prachtig dorpje met vele fiets- en wandelpaden. De spierwitte en idyllische Heldringkerk is altijd weer het bezoeken waard. Dit kleine kerkje stamt uit 1958 en i..

