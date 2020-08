Strijden voor rechtvaardigheid

‘In mijn leven heb ik keuzes gemaakt met pijnlijke consequenties, zoals leven in ballingschap. Tegelijk is er in al die jaren een constante geweest, een rode draad: mijn drive voor rechtvaardigheid en vrijheid. Als tiener kwam ik in actie tegen de ongelijkheid en de onvrijheid die ik om me heen zag in mijn geboorteland Iran. Na de Iraanse Revolutie was er snel geen ruimte meer voor mij. Veel vrienden zijn opgepakt en geëxecuteerd. Zelf zat ik ook korte tijd in de gevangenis, maar gelukkig kwam ik vrij. Ik ben op een dramatische manier gevlucht, van veel mensen heb ik geen afscheid kunnen nemen. Mijn vraag is daarna altijd geweest: hoe blijf ik trouw aan de idealen van die jonge Farah van achttien, negentien jaar? Als ik nu in ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .