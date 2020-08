Mijn vakantiedag: ‘We waren het snel eens over de verhuizing’

Hoe zoeken we in deze bijzondere zomer ontspanning? Het Nederlands Dagblad laat in deze serie negen mensen aan het woord over de invulling van hun zomer. Vandaag: Larinda Bok uit Bleiswijk en haar man Dirk.

‘Dirk en ik maken graag verre reizen en ook voor dit jaar hadden we weer een mooi reisdoel: het Griekse eiland Zakynthos. In september zijn wij veertig jaar getrouwd, dus we zouden samen met onze kinderen en kleinkinderen op vakantie gaan. In april werd duidelijk dat onze reis niet door zou gaan, een hele tegenvaller. In ons huis hebben wij een landkaart waarop met speldjes staat aangegeven welke landen wij bezocht hebben. Vorig jaar waren we in Tanzania, die reis was een verjaardagscadeau van Dirk. Ik wilde graag de gnoetrek zien. We hebben een aantal uur moeten wachten, maar plotseling zei onze gids: “O sorry, Sir”, en begon hard te rijden. Hij had de gnoes al veel eerder gezien dan wij. Eerst kwamen de zebra’s en daarna de gnoes. De k..

