Aan de ketting: Gezang uit 1300 kelen in de Maartenskerk

Mijn eerste associatie met Zaltbommel is de Maartenskerk en de zangavonden met bovenstem die daar worden georganiseerd. Althans voordat het coronavirus was uitgebroken. Nu zou het ondenkbaar zijn: 1300 mensen in de kerk, om samen op hele noten te zingen, en het tweede en/of derde vers met bovenstem. Je wilt niet weten wat er gebeurt, als dat eenmaal op gang komt: 1300 mannen-, vrouwen- en kinderstemmen die samen psalmen zingen onder orgelbegeleiding van André Nieuwkoop.

Het is ongelooflijk en fascinerend hoe hij keer op keer harten van mensen weet te raken met zijn spel. Geen cultureel hoogstandje, maar ‘sprekend tot het hart van Jeruzalem’. Je zou denken dat de muren van de kerk het niet houden, zoals de muren van Jericho, toen heel Israël begon te juichen.

André Nieuwkoop is amateur-organist. Les heeft hij nauwelijks gehad. Hij begon te spelen als zesjarig jongetje wanneer zijn zussen psalmversjes moesten leren voor school. Nauwelijks twintig jaar oud begon hij in 2011 met psalmzangavonden, waar hij al snel voor in grote kerken op het orgel kwam: Gorinchem, Kampen, Dordrecht, Zaltbommel. Inmiddels is hij ook uitverkoren om het nieuwjaarsconcert in de Rotterdamse Laurenskerk te verzorgen. Dat mag je ger..

