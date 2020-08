De verzameling: Willemien Harts verzamelt bijbels: ‘Aan iedere bijbel zit een mooi verhaal’

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Willemien Harts (85) uit Odijk.

Wat verzamelt u?

‘Ik spaar bijbels in alle soorten en maten - in verschillende lettertypen, gedrukt van links naar rechts en andersom en zelfs van boven naar beneden. Ik heb exemplaren in het Nederlands, maar ook in allerlei andere talen. Bij elkaar zal ik ongeveer honderd bijbels hebben, denk ik, ik heb ze nooit geteld.’

Wanneer en waarom bent u met deze verzameling begonnen?

‘Als vrijwilliger voor het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) verzorgde ik regelmatig tentoonstellingen met bijbels in allerlei verschillende talen om het werk van het NBG onder de aandacht te brengen. Die tentoonstellingen vonden plaats in verschillende kerken, meestal na de zondagse dienst. Mijn man ging mee, want die bijbels zijn behoorlijk zwaar. Ik heb zelfs een ..

