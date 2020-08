Jolanda en haar vriendin houden hun eigen New Wine: ‘Hoeven niet met stoelen te sjouwen’

Hoe zoeken we in deze bijzondere zomer ontspanning? Het Nederlands Dagblad laat in deze serie negen mensen aan het woord over de invulling van hun zomer. Vandaag: Jolanda Aantjes (50) uit Eerbeek.

‘De New Wine Zomerconferentie bezoek ik al ruim tien jaar met mijn gezin en met vrienden. De samenstelling wisselt, maar mijn vriendin Wilma is er altijd bij. We kennen elkaar al dertig jaar en New Wine is onze jaarlijkse ontmoetingsplek. Die week is heel waardevol, we praten bij over het leven en ons geloof. Hoewel we zagen aankomen dat de conferentie dit jaar niet door kon gaan, vinden we dat wel heel jammer. Daarom zijn we op het idee gekomen om alsnog samen te kamperen en onze eigen versie van New Wine te vieren.

We hebben een leuke plek gevonden om te kamperen, voorzien van een goede wifi-verbinding om de lezingen en Bijbelstudies te volgen die New Wine online aanbiedt. Elke dag bekijken we een bijdrage van hoofdspreker Dave Bookless..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .