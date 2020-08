Aan de ketting: De bodem van een vreemd land

Op de Holterberg liggen 1394 Canadezen begraven, gesneuveld bij de bevrijding van Oost-Nederland. Voor een eregroet bij zonsopgang heb ik de hoogtemeters wel over. Niet voor het eerst; enkele jaren terug lag er in maart nog sneeuw en kon ik tussen de stenen door skiën op langlaufski’s, gehuurd bij een camping onderaan de berg. Sneeuw in maart, het is nu een verre droom.