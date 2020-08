Nieuwe natuur: Voortbestaan Korenburgerveen werd bedreigd. Nu is het oude natuur in een nieuw jasje

Wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos ter grootte van een krant, dichtte J.C. Bloem. Dat valt reuze mee, er komt geregeld nieuwe natuur bij. En soms zijn dat enorm grote gebieden. Maar niet zonder slag of stoot. Vandaag: het Korenburgerveen bij Winterswijk.

Strikt genomen is het Korenburgerveen geen nieuwe natuur. Het Korenburgerveen is juist stokoud, een overblijfsel van een moerasgebied dat zich ooit uitstrekte over een groot deel van de Achterhoek. Maar stokoude natuur in een nieuw jasje, dat wel. Want het Korenburgerveen werd in zijn voortbestaan bedreigd, en er was stevig ingrijpen nodig om het te behouden voor de toekomst.

We lopen via een pad op palen door de hooilanden, een halve meter van de grond. Over het pad heen is, om uitglijden te voorkomen, gaas gespannen. ‘Vroeger kon je hier gewoon over het land lopen’, zegt André Westendorp van Natuurmonumenten. ‘Dat hoef je nu niet meer te proberen, ..

