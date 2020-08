Droogvallen in de stille Waddenzee: ‘Bijna nergens ter wereld kan dit zomaar’

Water kabbelt tegen het schip en er klinken gedempte stemmen. Wolkenluchten trekken voorbij en de zomer geeft zijn warmte af. Verder is er niets.

Eerder deze ochtend, tegen de klok van 10.00 uur, zijn we met de Willem Jacob vertrokken uit de haven van Ameland. Het schip is 130 jaar oud en was ooit een zeilend vrachtschip. Nu laat de Willem Jacob mensen zeilend het Wad ervaren. Of door expres vast te lopen bij eb zoals vandaag. ‘Mensen vragen zich voordat ze opstappen weleens af of het niet saai is om urenlang te wachten tot het eb wordt en de vloed weer komt. En iedereen is uiteindelijk verbaasd over de rust’, vertelt schipper Ruth Giesen (37).



Het schip is 130 jaar oud. - beeld Linda Stelma

Niet lang na het vertrek heeft Giesen de platbode..

