Aan de ketting: De hemel en een schapenrel

De hemel? Die had ik me anders voorgesteld. Zonder filerijden in elk geval, en zonder overvolle, stoffige parkeerplaats waar je moet speuren naar een plekje.

Toch heet het hier overduidelijk ‘t Nije Hemelriek, een recreatieplas bij Gasselte met een palmboomloos, maar hagelwit strand en heel, heel veel zwemmende, zonnende en zwetende mensen. ‘Ze komen in rijen aan’, roept verkeersregelaar Harma in haar portofoon. Ze gebaart met haar armen, op een manier waar het woord ‘kordaat’ bij past. ‘Hier kunnen er zevenhonderd’, wijst ze tussen de bedrijven door. ‘Daar verderop vijfhonderd en daar ook nog vijfhonderd. ‘Als het vol is, sluiten we de boel af. Dan gaan er hekken voor.’

Vanaf de parkeerplaats is het filelopen naar het water - ook niet bepaald hemels, met je koelbox en stoeltjes en parasol en alles wat een mens maar nodig denkt te hebben. Harma Primé (ja, nog een Harma) slaat het kalmpjes gade..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .