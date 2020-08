Aan de ketting: De pastorie van Idskenhuizen

Hotel Galamadammen is failliet! Dat is een eerste schok op deze mooie ochtend, nadat ik bij de treinhalte tussen Molkwerum en Koudum op de dienstfiets ben gestapt. Bijzonder dat het spoor van mijn collega’s juist hierheen leidde, naar het dorp waar ik mijn eerste en laatste nacht in Fryslân heb doorgebracht. De eerste was in de zomer van 1985: een zestienkwadraat gehuurd bij Uringa in Woudsend, en spoorslags naar het haventje van Koudum gezeild om daar zondags ter kerke te gaan. De laatste was in oktober 2018: we waren al ruim een jaar vertrokken uit Fryslân, nu was ons huis in Franeker eindelijk verkocht en de nacht voor we bij de notaris zaten, sliepen we in Hotel Galamadammen. Nadien is dat ingrijpend verbouwd, en..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .