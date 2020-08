'Soms krijg ik echt even zo'n yes-gevoel'

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Hannelore van Loon (14) uit Poederoijen.

Wat verzamel jij?

‘Ik spaar Chinese spullen en ik heb echt van alles; blikjes, kopjes, beeldjes, flesjes shampoo, kranten, bierdoppen … In totaal heb ik meer dan tweeduizend items.

In mijn slaapkamer staan drie grote kasten met de mooiste spullen en die staan hartstikke vol. De rest bewaar ik in dozen in de kruipruimte. Als ik echt moet kiezen, vind ik de beeldjes het leukst. Vooral die van geisha’s vind ik erg mooi.

Als ik iets heb gekocht, kijk ik altijd op internet of er iets over te vinden is. Maar de meeste dingen die ik heb, zijn online niet terug te vinden. Ik heb een paar oude blikken, van zeventig of tachtig jaar oud. Maar ik ben eigenlijk nooit op zoek naar iets wat veel waard is.

Ik spaar Chinese spullen gewoon ..

