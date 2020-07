Nieuwe natuur: Plant en dier waar eerst zee was

Wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos ter grootte van een krant, dichtte J.C. Bloem. Dat valt reuze mee, er komt geregeld nieuwe natuur bij. En soms zijn dat enorm grote gebieden. Maar niet zonder slag of stoot. Vandaag: de Prins Hendrikzanddijk op Texel.

Het is druk op de veerboot naar Texel. Honderden automobilisten, fietsers en voetgangers maken de oversteek van Den Helder naar het grootste waddeneiland. De zon schijnt fel, mensen zijn zomers gekleed en naast de mondkapjes aan boord doet weinig aan een pandemie denken.

Texel leeft grotendeels van toerisme. De gasten huren bootjes, eten een ijsje of genieten op het strand van de kalme zee. Slechts een handjevol fietsers zet koers naar de Prins Hendrikzanddijk – het is niet druk bij Texels nieuwste natuurgebied, waarvan de aanleg vorig jaar is afgerond. De bestaande dijk werd in ruim zes maanden versterkt en uitgebreid met een forse zandvlakte. Die komt bij vloed deels onder water te staan en moet van heinde en verre vogels aantrekken.

