Aan de rand van de Veluwe: Campingeten, en douchen bij de buren

Midden in de nacht worden we wakker van de kou. We slapen voor het eerst in ons nieuwe huis en ook al heeft de houtkachel in de woonkamer beneden ons de hele dag gebrand, het is niet afdoende. De volgende ochtend bestel ik een nieuw dekbed. En we gaan op zoek naar meer stookhout.

Overdag wonen we in de ruimte die volgens de blauwdrukken uit 1905 de ‘eetkamer’ is. De officiële woonkamer is in gebruik als werkplaats aangezien we nog geen schuur hebben. Daarvoor hebben we wel plannen. Maar vooralsnog gaan we het zonder doen.



Sneeuw zorgt voor mooie plaatjes deze winter. - beeld Linda Stelma

Koken doen we op een campingstelletje in wat ooit de keuken was. Het is een naargeestige ruimte. Het plafond is open en er steekt riet uit. Een van de rame..

