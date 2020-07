Waar zítten al die bevers toch?

Ja, het mag weer: op vakantie naar Frankrijk. Maar waarom zouden we? Als er één zomer is om Nederland te verkennen, dan die van 2020 wel. Deze week: journalist Helga van Kooten vaart met een blokhutboot door de Biesbosch.

De Biesbosch heeft iets mysterieus. Te voet of per fiets trek je vooral lángs het 9000 hectare grote natuurgebied. Om het echt te verkennen moet je het water op. Dat doen we met een zogenoemde blokhutboot, met z’n vieren. Een blokhutboot is precies wat de naam zegt: een blokhut op een boot. En ja, daar kun je dus mee varen.

Nationaal Park De Biesbosch wordt vaak in één adem genoemd met bevers. Sinds 1826 waren die in ons land uitgestorven. In 1988 werd de soort geherintroduceerd in Nederland. Landbouwminister Gerrit Braks liet het eerste paartje met veel bombarie los, in De Biesbosch. De herintroductie verliep succesvol; inmiddels is De Biesbosch de habitat voor meer dan driehonderd bevers. En terwijl bevers in ..

