Aan de ketting: Met Sissi genieten van de golven in Zandvoort

Ping! Woensdag. Ik krijg een appje van Eymeke, die de dag vóór mij op het rooster staat voor onze jaarlijkse fietsestafette. Ik had haar gevraagd of ze al wist welke kant ze op zou gaan. ‘Nog niet! Ik ga altijd graag zonder plan op pad.’ Met een knipogende smiley erachter. Juist.

De volgende dag – als zij aan het fietsen is – krijg ik halverwege de middag nog een appje van haar. ‘Ik koers op Zandvoort.’ En daar haal ik de fiets dus op. Zandvoort herinnert mij aan mijn studententijd, nu een kwarteeuw geleden. De ov-studentenkaart werd ingevoerd in mijn propedeusejaar, en vanaf het treinstation Zandvoort aan Zee was het strand maar kippeneindje lopen.

Ik gun mezelf een uitstapje naar het strand. Even de zee zien en de zilte geur opsnuiven. Ik houd van het geluid van de golven, en van de weidsheid van de kust. Het is er niet druk. Een groepje kinderen krijgt surf-les. In de verte zijn een stuk of drie kitesurfers bezig. Aan de horizon staan windmolens als de zilverreigers van de Noordzee fier rechtop in het water. So..

