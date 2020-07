De beeldentuin: Even bijkomen in ‘de treelounge’ op zes meter hoogte

Stella Carpintera klimt in haar begroeide tuin langs een steile, ijzeren ladder omhoog een boom in. Bovenin waarschuwt ze: ‘Kijk uit voor dit plankje, maar de touwbrug is heel stevig hoor’. In rap tempo vliegt ze over het circa tien meter lange gevaarte naar de overkant. Even later staat op de ‘treelounge’, een platform van houten vlonderplanken dat ze acht jaar geleden bouwde. Drie boomstammen vormen de benodigde stevige pilaren voor het bouwwerk, waar een houten hek om heen zit.

De locatie biedt een mooi uitzicht over het begroeide volkstuinencomplex, waarin Carpintera een recreatieverblijf heeft. Het gebied ligt op amper tien minuten rijden van het centrum van de stad Groningen. ‘Je kunt hier zitzakken leggen om te relaxen. En die touw..

