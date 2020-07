Aan de rand van de Veluwe: Lieveheersbeestjes, spinnen en een egeltje

Acht weken. Dat is de tijd die we hebben om ons nieuwe huis bewoonbaar te maken. Het is 3 oktober 2018 en we hebben vandaag het koopcontract getekend bij de notaris. Eind november moeten we uit ons oude huis zijn. Om in het nieuwe huis te kunnen trekken, hebben we een verwarmde woonkamer nodig en een ruimte om te slapen. Een badkamer en keuken komen later wel. Het huis mag niet verder achteruitgaan. Het lekkende dak moet aangepakt worden en loszittende onderdelen aan het huis (ja, zo erg is het) moeten vastgezet worden. En de villa moet van boven tot onderen worden leeggehaald en schoongeboend.



De heg is inmiddels zo hoog dat het huis van een kant bijna niet meer zichtbaar is. - beeld Linda Stelma

Klik, zegt het slot. De zware deur opent n..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .