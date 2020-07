De rode loper uit voor het liefste

Wat is het liefste dat iemand ooit voor je heeft gedaan? Die vraag vergezelt me vandaag op de fiets. ‘Mijn riool uitgraven.’ ‘Een lied voor me zingen.’ ‘Tijdens mijn burn-out namen mijn zus en zwager twaalf weken lang mijn vier kinderen in huis.’ Het zijn de uiteenlopende antwoorden van mensen die via het Instagramprofiel van het Nederlands Dagblad mijn etappe van ‘Aan de Ketting’ volgen.