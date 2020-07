Aan de ketting: Eén misstap, dan rest de spuit

Journalisten van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In etappe 4 fietst Daniël Gillissen met zijn zoon Silas van Rotterdam naar Scheveningen.

Twee tot drie uur per dag zijn Nikki en Mariëlle Schoor bij hun paard Bella te vinden. (beeld nd)

‘Het klinkt misschien wat spiritueel, maar het lijkt wel of ze de verzorging waardeert.’ Mariëlle Schoor (51) werpt een liefdevolle blik op haar paard Bella. De 28-jarige merrie is door haar en dochter Nikki (23) gered van een wisse dood. De nieuwe eigenaar van de nabijgelegen manege moest van het paard af en Schoor ontfermde zich over het dier waarop ze een paar jaar had gereden. Slim was het niet, zegt ze lachend, want de kosten bedragen 650 euro per maand. De band met Bella is sterk.

Bella woont samen met 26 andere paarden in een pension in Delfgauw. Al na een paar woorden is duidelijk dat een pension iets anders is dan een manege: emotioneel versus commercieel. Hier geen lessen, geen tieners die voor het eerst op een paard zitten, maa..

