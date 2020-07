‘Kijk om je heen: zwart, wit, dik, dun, kort en lang. Zo is onze God, veelkleurig’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Shelton Telesford (30), muzikant, voorganger Chapel Avenue in Almere en relatiebeheerder bij Youth for Christ.

‘Er zijn momenten in mijn leven geweest waarop ik bewust ervoor koos mij vast te klampen aan God, terwijl ik ook had kunnen zeggen: ik ben er klaar mee, ik stop met geloven. Het was op een woensdag, een jaar geleden, in de zomer. Ik kreeg een telefoontje dat een goede kennis zichzelf van het leven had beroofd. Dat was een enorme dreun. Waarom uitgerekend zij? Zij was student theologie, iets ouder dan ik, zeg maar een geestelijke vriendin. Zij zag iets in mij en inspireerde mij om in gemeenten te spreken en om een studie te beginnen aan het Evangelisch College.

Ik voelde me schuldig. Al die tijd dat ik met haar optrok, heb ik nooit door haar glimlach heen kunnen kijken. Er brak iets in mij. Thuis plofte ik neer op de bank en ging met God i..

