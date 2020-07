Mijn vakantiedag: ‘De Efteling is elke keer weer anders’

Hoe zoeken we in deze bijzondere zomer ontspanning? Het Nederlands Dagblad laat in deze serie negen mensen aan het woord over de invulling van hun zomer. Vandaag: Raimke van den Beemt (34) uit Breda.

‘Deze zomer genieten wij als gezin vooral van dagjes uit en van een midweek Texel. Ik ben blij dat we geen vakantie in het buitenland hebben geboekt, mijn angst zou zijn dat we niet meer thuiskomen. Laatst hoorde ik bij de kapper een mevrouw vertellen dat ze vier maanden vast heeft gezeten in Marokko. Afschuwelijk toch? Ik heb ook niet zo de drang om elk jaar naar het buitenland te gaan. Wel bezoeken we graag een eiland. Op Texel verblijven we in een jeugdherberg omdat mensen daar zo chill zijn: niemand kijkt op van een kind dat stennis schopt aan het ontbijt.

Verder ga ik dagjes uit met Lilo, onze dochter van vier jaar oud. Dat zijn echte moeder-dochteruitjes, want mijn man Björn werkt veel deze zomer. Natuurlijk zijn we al naar de Eftel..

