Aan de ketting: In de Reeuwijkse Plassen is het knus-groen

Ik klingel opnieuw. Een oudere dame met een verwarde haardos en gehuld in een kamerjas opent langzaam de deur. ‘U komt een fiets ophalen? Daar weet ik niets van’, zegt ze als ik uitleg waarom ik aanbel. Dat is lekker dan. Dan zie ik vanuit mijn ooghoek de buurman vanachter het zijraam wenken. Juist ja, verkeerde huis. Buurman Martijn Mulder grijnst als ik zijn pad op loop. ‘Ik snap de verwarring wel, er zitten twee nummers twee naast elkaar hier. De een is van deze straat en het nummer van de buurvrouw hoort bij de straat op de hoek.’ Ik haal opgelucht adem en neem de fiets in ontvangst.

Al snel laat ik Woerden achter me. Een fietspad leidt langs het gemaal van de rivier de Kromwijker Wetering. Een informatiebord van waterschap Hoogheemra..

