Luidkeels zingen in de auto. En erger: op de fiets, als je je alleen waant, maar wat dan niet zo blijkt te zijn

Dertien meer of minder bekende Nederlanders geven antwoord op de vraag wat muziek met hen doet. En welke muziek dat is. Vandaag: Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Welke muziek heeft je sterk beïnvloed?

‘Israëlische evergreens. Op de lagere school leerde juffrouw Van der Pol leerlingen volksdansen op ‘Mayim, mayim’ - dat sloeg in als iets volslagen nieuws: het betoverende effect van bewegen op muziek. Hand in hand rondwervelen met je klas gaf iedereen een onverwoestbaar goed humeur.

Na de middelbare school kwamen er nog veel meer Israëlische liedjes wegens wonen en werken in een mosjav. Op die leeftijd zo lang ver van huis had grote invloed; veel uit dat jaar zit diep in mijn hart. Een grote eetzaal vol zingende mensen tijdens het sabbatsmaal is een van die dingen. Liedjes met gedreven tempo of gedragen emotie die niet verhuld mochten blijven bij het zingen: Yismechu hasja mayim moest up..

