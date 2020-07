Nieuwe natuur: Limburg ruilt grind voor natuur

Wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos ter grootte van een krant, dichtte J.C. Bloem. Dat valt reuze mee, er komt geregeld nieuwe natuur bij. En soms zijn dat enorm grote gebieden. Maar niet zonder slag of stoot. Vandaag: grindwinning in ruil voor nieuwe natuur langs de Grensmaas.

De Grensmaas, onze enige snelstromende rivier, is geliefd bij kajakkers. Het is ook, al veertig jaar, werk in uitvoering: er komt steeds meer ‘nieuwe natuur’, daar zorgen de grindwinners voor. Zoals de Isabella- en Ooldergreend, bij Roermond.

Limburg was niet alleen wingewest voor steenkool, mergel en eikenhout, maar ook voor grind en cement. ‘Limburg leverde het cement en de grind voor de bouw van de Bijlmermeer!’, vertelt Edmond Staal van Stichting Het Limburgs Landschap. ‘En dat geldt voor alle grote betonbouw in Nederland. Na dertig jaar is het bouwpuin van de Bijlmermeer in geluidswallen gestopt ...’ Het geeft de stilte langs de Grensmaas een nieuwe dimensie. Nou ja, stilte, je hoort altijd wel een machine of een transportbaan. In he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .